Кэмпбелл Райт завоевал седьмую медаль ЧМ по биатлону в истории США
22-летний биатлонист Кэмпбелл Райт завоевал седьмую медаль чемпионатов мира по биатлону в истории США. Сегодня, 15 февраля, он стал вторым в спринтерской гонке на ЧМ-2025 в швейцарском Ленцерхайде. Американец не допустил ни одной ошибки на огневых рубежах и проиграл только победителю Йоханнесу Бё 27,7 секунды.
Список медалей сборной США по биатлону на чемпионатах мира до 2025 года:
- 1984 год — бронза в женской эстафете: Холли Бити, Джули Ньюмен, Кари Свенсен.
- 1987 — серебро Джона Томпсона в индивидуальной гонке.
- 2013 — серебро Тима Бёрка в индивидуальной гонке.
- 2017 — золото Лоуэлла Бейли в индивидуальной гонке.
- 2017 — серебро Сьюзан Данкли в масс-старте.
- 2020 — серебро Сьюзан Данкли в спринте.
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