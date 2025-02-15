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Кэмпбелл Райт завоевал седьмую медаль ЧМ по биатлону в истории США

Кэмпбелл Райт завоевал седьмую медаль ЧМ по биатлону в истории США
Кэмпбелл Райт
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22-летний биатлонист Кэмпбелл Райт завоевал седьмую медаль чемпионатов мира по биатлону в истории США. Сегодня, 15 февраля, он стал вторым в спринтерской гонке на ЧМ-2025 в швейцарском Ленцерхайде. Американец не допустил ни одной ошибки на огневых рубежах и проиграл только победителю Йоханнесу Бё 27,7 секунды.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 10 км Спринт
15 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
21:56.8
2
Кэмпбелл Райт
США
+27.7
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+37.0

Список медалей сборной США по биатлону на чемпионатах мира до 2025 года:

  • 1984 год — бронза в женской эстафете: Холли Бити, Джули Ньюмен, Кари Свенсен.
  • 1987 — серебро Джона Томпсона в индивидуальной гонке.
  • 2013 — серебро Тима Бёрка в индивидуальной гонке.
  • 2017 — золото Лоуэлла Бейли в индивидуальной гонке.
  • 2017 — серебро Сьюзан Данкли в масс-старте.
  • 2020 — серебро Сьюзан Данкли в спринте.
Календарь чемпионата мира по биатлону - 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2025
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