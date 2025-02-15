Кэмпбелл Райт завоевал седьмую медаль ЧМ по биатлону в истории США

22-летний биатлонист Кэмпбелл Райт завоевал седьмую медаль чемпионатов мира по биатлону в истории США. Сегодня, 15 февраля, он стал вторым в спринтерской гонке на ЧМ-2025 в швейцарском Ленцерхайде. Американец не допустил ни одной ошибки на огневых рубежах и проиграл только победителю Йоханнесу Бё 27,7 секунды.

Список медалей сборной США по биатлону на чемпионатах мира до 2025 года: