Йоханнес Бё сравнялся с Уле-Эйнаром Бьорндаленом по числу побед в спринте на ЧМ

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё сравнялся с соотечественником Уле-Эйнаром Бьорндаленом по числу побед в спринтерских гонках на чемпионатах мира. У обоих по четыре победы в карьере. Сегодня, 15 февраля, Бё-младший в четвёртый раз в карьере выиграл гонку на 7.5 км на ЧМ-2025.

Бьорндален побеждал на спринтерской дистанции в 2003, 2005, 2007 и 2009-м годах, а Йоханнес в 2015, 2019, 2023 и 2025-м.

Ранее Йоханнес Бё превзошёл достижение восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена по золотым медалям чемпионатов мира по биатлону. Одержав победу в спринте Ленцерхайде-2025, Бё-младший завоевал 21-е по счёту золото мирового первенства. У его предшественника 20 побед на турнирах такого уровня.