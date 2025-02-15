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Йоханнес Бё сравнялся с Уле-Эйнаром Бьорндаленом по числу побед в спринте на ЧМ

Йоханнес Бё сравнялся с Уле-Эйнаром Бьорндаленом по числу побед в спринте на ЧМ
Йоханнес Бё
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё сравнялся с соотечественником Уле-Эйнаром Бьорндаленом по числу побед в спринтерских гонках на чемпионатах мира. У обоих по четыре победы в карьере. Сегодня, 15 февраля, Бё-младший в четвёртый раз в карьере выиграл гонку на 7.5 км на ЧМ-2025.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 10 км Спринт
15 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
21:56.8
2
Кэмпбелл Райт
США
+27.7
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+37.0

Бьорндален побеждал на спринтерской дистанции в 2003, 2005, 2007 и 2009-м годах, а Йоханнес в 2015, 2019, 2023 и 2025-м.

Ранее Йоханнес Бё превзошёл достижение восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена по золотым медалям чемпионатов мира по биатлону. Одержав победу в спринте Ленцерхайде-2025, Бё-младший завоевал 21-е по счёту золото мирового первенства. У его предшественника 20 побед на турнирах такого уровня.

Календарь чемпионата мира по биатлону - 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2025
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