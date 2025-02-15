Йоханнес Бё допустил возможность выступления на ЧМ-2027 в Эстонии

Норвежский биатлонист пятикратный олимпийский чемпион и 21-кратный чемпион мира Йоханнес Бё допустил возможность выступления на ЧМ-2027 в Отепя (Эстония). Об этом он рассказал в интервью после спринта на ЧМ-2025.

«Я чувствую себя великолепно. Быть чемпионом мира – круто. Пока своё решение об уходе я не поменял, но на ЧМ-2027 в Отепя у меня будет личная квота. Может быть, я немного отдохну и выступлю там», — сказал спортсмен в эфире Оkko.

Сегодня, 15 февраля, Йоханнес Бё выиграл мужской спринт на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Дистанцию 10 км он преодолел за 21.56,8, допустив один промах. Отметим, это 21-е золото ЧМ в карьере спортсмена.