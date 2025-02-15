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Йоханнес Бё допустил возможность выступления на ЧМ-2027 в Эстонии

Йоханнес Бё допустил возможность выступления на ЧМ-2027 в Эстонии
Йоханнес Бё
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Норвежский биатлонист пятикратный олимпийский чемпион и 21-кратный чемпион мира Йоханнес Бё допустил возможность выступления на ЧМ-2027 в Отепя (Эстония). Об этом он рассказал в интервью после спринта на ЧМ-2025.

«Я чувствую себя великолепно. Быть чемпионом мира – круто. Пока своё решение об уходе я не поменял, но на ЧМ-2027 в Отепя у меня будет личная квота. Может быть, я немного отдохну и выступлю там», — сказал спортсмен в эфире Оkko.

Сегодня, 15 февраля, Йоханнес Бё выиграл мужской спринт на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Дистанцию 10 км он преодолел за 21.56,8, допустив один промах. Отметим, это 21-е золото ЧМ в карьере спортсмена.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 10 км Спринт
15 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
21:56.8
2
Кэмпбелл Райт
США
+27.7
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+37.0
Календарь чемпионата мира по биатлону - 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2025
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