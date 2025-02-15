IBU извинился за то, что не была показана решающая стрельба Йоханнеса Бё в спринте на ЧМ

Международный союз биатлонистов (IBU) принёс извинения за то, что не была показана решающая стрельба чемпиона мира — 2025 в спринте Йоханнеса Бё. Режиссёр трансляции во время стрельбы из положения стоя норвежца сделал акцент на другом спортсмене. Отметим, что сегодня Бё-младший побил рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена по числу золотых медалей на чемпионатах мира.

«Должны сказать, что это была ошибка. Такое нельзя было допустить, чтобы не была показана последняя стрельба Йоханнеса. Мы приносим свои извинения. Особенно перед норвежской публикой, которая не увидела этого.

Они [компания, которая занимается организацией телевизионных трансляций] довольно быстро отреагировали и показали повтор, но этого всё равно недостаточно. Даже если там работают лучшие специалисты, они тоже могут совершать ошибки», — приводит слова пресс-атташе IBU Кристиана Винклера NRK.