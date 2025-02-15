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IBU извинился за то, что не была показана решающая стрельба Йоханнеса Бё в спринте на ЧМ

IBU извинился за то, что не была показана решающая стрельба Йоханнеса Бё в спринте на ЧМ
Йоханнес Бё
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Международный союз биатлонистов (IBU) принёс извинения за то, что не была показана решающая стрельба чемпиона мира — 2025 в спринте Йоханнеса Бё. Режиссёр трансляции во время стрельбы из положения стоя норвежца сделал акцент на другом спортсмене. Отметим, что сегодня Бё-младший побил рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена по числу золотых медалей на чемпионатах мира.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 10 км Спринт
15 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
21:56.8
2
Кэмпбелл Райт
США
+27.7
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+37.0

«Должны сказать, что это была ошибка. Такое нельзя было допустить, чтобы не была показана последняя стрельба Йоханнеса. Мы приносим свои извинения. Особенно перед норвежской публикой, которая не увидела этого.

Они [компания, которая занимается организацией телевизионных трансляций] довольно быстро отреагировали и показали повтор, но этого всё равно недостаточно. Даже если там работают лучшие специалисты, они тоже могут совершать ошибки», — приводит слова пресс-атташе IBU Кристиана Винклера NRK.

Календарь чемпионата мира по биатлону - 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2025
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