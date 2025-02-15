Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: итоги третьего дня ЧМ-2025

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«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок на чемпионате мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 15 февраля, состоялся спринт у мужчин. Время подвести промежуточные итоги.

От сборной России свой прогноз оставил трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. Биатлонист предложил следующую тройку призёров:

1. Йоханнес Бё (Норвегия)

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)

3. Кентен Фийон Майе (Франция)

«Чемпионат» представил Батраз Томаев. Его прогноз:

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)

2. Томмазо Джакомель (Италия)

3. Йоханнес Бё (Норвегия)

Гонка завершилась следующим образом:

1. Йоханнес Бё (Норвегия)

2. Кэмпбелл Райт (США)

3. Кентен Фийон Майе (Франция)

Регламент такой: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:

— 5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;

— 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;

— 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

Таким образом, сборная России добавила в копилку 20 очков, «Чемпионат» — 5 очков. Общий счёт после двух дней — 35:10 в пользу биатлонистов.