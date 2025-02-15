Тарьей — о Йоханнесе Бё: лучший биатлонист из всех, кого когда-либо видел мир

Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался о 21-й победе в карьере своего брата Йоханнеса Бё на чемпионатах мира. Успех в спринте на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария) сделал Бё-младшего самым титулованным биатлонистом в истории ЧМ. По этому показателю он обошёл Уле-Эйнара Бьорндалена (20 побед).

«Я исчерпал все свои слова о нём. Он биатлонист на все времена. Лучший из всех, кого когда-либо видел мир. Есть много способов устанавливать рекорды. Но если свести всё к тому, чтобы стать лучшим в своём деле, то это, бесспорно, он», — приводит слова Бё-старшего VG.

Ранее Йоханнес и Тарьей Бё объявили об уходе из спорта. При этом Бё-младший допустил возможность выступления на ЧМ-2027 в Отепя (Эстония).