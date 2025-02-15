Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тарьей — о Йоханнесе Бё: лучший биатлонист из всех, кого когда-либо видел мир

Тарьей — о Йоханнесе Бё: лучший биатлонист из всех, кого когда-либо видел мир
Тарьей Бё
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался о 21-й победе в карьере своего брата Йоханнеса Бё на чемпионатах мира. Успех в спринте на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария) сделал Бё-младшего самым титулованным биатлонистом в истории ЧМ. По этому показателю он обошёл Уле-Эйнара Бьорндалена (20 побед).

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 10 км Спринт
15 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
21:56.8
2
Кэмпбелл Райт
США
+27.7
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+37.0

«Я исчерпал все свои слова о нём. Он биатлонист на все времена. Лучший из всех, кого когда-либо видел мир. Есть много способов устанавливать рекорды. Но если свести всё к тому, чтобы стать лучшим в своём деле, то это, бесспорно, он», — приводит слова Бё-старшего VG.

Ранее Йоханнес и Тарьей Бё объявили об уходе из спорта. При этом Бё-младший допустил возможность выступления на ЧМ-2027 в Отепя (Эстония).

Материалы по теме
Йоханнес Бё завоевал золотую медаль в спринте на ЧМ-2025, американец Райт — второй
Йоханнес Бё побил рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена по золотым медалям ЧМ
Йоханнес Бё сравнялся с Уле-Эйнаром Бьорндаленом по числу побед в спринте на ЧМ
IBU извинился за то, что не была показана решающая стрельба Йоханнеса Бё в спринте на ЧМ
Йоханнес Бё допустил возможность выступления на ЧМ-2027 в Эстонии
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android