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Смольский: жалко, что Серохвостов не вышел на спринт Кубка сильнейших

Смольский: жалко, что Серохвостов не вышел на спринт Кубка сильнейших
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Белорусский биатлонист Антон Смольский высказался об отсутствии россиянина Даниила Серохвостова на старте спринтерской гонки в рамках Кубка сильнейших — 2025.

«Мы пожелаем ему выздоровления, чтобы он чаще выходил на старты. Хочется соревноваться с сильнейшими, жалко, что он сегодня не вышел.

Лёжа была нервная стрельба, была сложная пристрелка. Ветер менялся всю гонку. По дистанции хорошо себя чувствовал первые два круга, на третьем скольжение ухудшилось, так как пошёл снег, и это сказывалось на движениях. Если получится выиграть все гонки, будет шикарно», — сказал Смольский в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Смольский стал победителем спринтерской гонки в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025. Он преодолел дистанцию 10 км за 24.34,3, не допустив ни одной ошибки на стрельбище.

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