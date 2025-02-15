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Карим Халили: при желании можно было бы организовать сбор биатлонистов в Европе

Карим Халили: при желании можно было бы организовать сбор биатлонистов в Европе
Карим Халили
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Бронзовый призёр ОИ-2022 Карим Халили заявил, что при желании можно было бы организовать сборы российских биатлонистов в Европе в свете подготовки к Олимпиаде-2026.

Ранее вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев рассказал о причинах отсутствия в календаре биатлонистов тренировочных сборов в Европе. По его словам, они не проходят из-за сложностей в процессе оформления документов на вывоз оружия.

«Если рассчитывать на то, что в следующем году получится поучаствовать в Олимпийских играх, то, конечно, с этой целью стоит рассматривать такие поездки. Если кто‑то захочет этим заниматься, то спокойно всё организует», — приводит слова Халили «Матч ТВ».

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