Карим Халили: при желании можно было бы организовать сбор биатлонистов в Европе

Бронзовый призёр ОИ-2022 Карим Халили заявил, что при желании можно было бы организовать сборы российских биатлонистов в Европе в свете подготовки к Олимпиаде-2026.

Ранее вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев рассказал о причинах отсутствия в календаре биатлонистов тренировочных сборов в Европе. По его словам, они не проходят из-за сложностей в процессе оформления документов на вывоз оружия.

«Если рассчитывать на то, что в следующем году получится поучаствовать в Олимпийских играх, то, конечно, с этой целью стоит рассматривать такие поездки. Если кто‑то захочет этим заниматься, то спокойно всё организует», — приводит слова Халили «Матч ТВ».