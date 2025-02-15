Анастасия Шевченко заявила, что готова тренироваться в Европе без оружия

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко рассказала, готова проводить тренировки в Европе ради подготовки к ОИ-2026 в Италии без оружия. Ранее вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев рассказал о причинах отсутствия в календаре биатлонистов тренировочных сборов в Европе. По его словам, они не проходят из-за сложностей в процессе оформления документов на вывоз оружия.

— Насколько я знаю, существует проблема вывоза оружия. Скорее всего, это политический вопрос. Конечно, в России нет таких гор для подготовки [к Играм‑2026], поэтому хочется готовиться ближе к олимпийским трассам. Но, я думаю, в этом году мы опробуем Сёминский перевал, там высота тоже позволяет проводить качественные сборы. В России есть хорошие базы, где мы можем тренироваться.

— Виталий Норицын сказал, что выехать реально, только нужно будет брать винтовки в аренду уже на месте. Вам такой вариант подходит?

— В принципе, если говорить только обо мне, я могу ехать на сборы и без оружия. Объём работы по стрелковой части у меня сейчас хороший. Летом я вообще выпала из колеи из‑за проблем с плечом и не стреляла два месяца и всё равно потом показывала неплохие результаты. Так что можно ехать в Европу и тренироваться без оружия, — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».