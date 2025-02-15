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Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону 2025 на 15 февраля

Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по биатлону на 15 февраля
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Сегодня, 15 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) прошёл очередной третий соревновательный день чемпионата мира — 2025. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал 21-е золото ЧМ в карьере. Он выиграл в спринте. Второе место досталось американцу Кэмпбеллу Райту, а тройку призёров замкнул француз Кентен Фийон Майе.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 10 км Спринт
15 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
21:56.8
2
Кэмпбелл Райт
США
+27.7
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+37.0

Лидерство в медальном зачёте продолжает оставаться за сборной Франции, на счету которой уже три медали: два золота и одна бронза.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира — 2025 на 15 февраля:

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО БИАТЛОНУ — 2025

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО БИАТЛОНУ — 2025

Чемпионат мира — 2025 в швейцарском Ленцерхайде проходит с 12 до 23 февраля.

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2025
Календарь чемпионата мира по биатлону - 2025
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