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Антон Шипулин опроверг слухи о своём уходе из Госдумы

Антон Шипулин опроверг слухи о своём уходе из Госдумы
Антон Шипулин
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Депутат Государственной Думы РФ, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин опроверг сообщения о прекращении депутатской деятельности. Ранее сообщалось, что спортсмен планирует покинуть своё кресло.

«Ни одного комментария я не давал. Хочется обратиться к уважаемым журналистам, чтобы они проверяли информацию. Меня уже и уволили из Госдумы, и назначили на должность министра спорта, и в законодательное собрание. Я такой информации никому не предоставлял, поэтому это всё выдумки. Не знаю, кому это выгодно», — приводит слова Шипулина ТАСС.

Шипулин является чемпионом мира 2017 года в эстафете. Российский биатлонист завершил профессиональную карьеру в 2018 году.

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