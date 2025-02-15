Антон Шипулин опроверг слухи о своём уходе из Госдумы

Депутат Государственной Думы РФ, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин опроверг сообщения о прекращении депутатской деятельности. Ранее сообщалось, что спортсмен планирует покинуть своё кресло.

«Ни одного комментария я не давал. Хочется обратиться к уважаемым журналистам, чтобы они проверяли информацию. Меня уже и уволили из Госдумы, и назначили на должность министра спорта, и в законодательное собрание. Я такой информации никому не предоставлял, поэтому это всё выдумки. Не знаю, кому это выгодно», — приводит слова Шипулина ТАСС.

Шипулин является чемпионом мира 2017 года в эстафете. Российский биатлонист завершил профессиональную карьеру в 2018 году.