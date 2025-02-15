Американец Райт — о серебре ЧМ-2025 по биатлону: отпраздную тем, что лягу спать в 22:30

22-летний американский биатлонист Кэмпбелл Райт высказался о серебряной медали чемпионата мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария), которую он завоевал в спринте на 10 км. Он проиграл Йоханнесу Бё 27,7 секунды, не допустив ни одной ошибки в стрельбе.

«Потрясающие ощущения. Это так здорово. Честно говоря, я не думал, что так хорошо выступлю, даже когда пересёк финишную черту. Конечно, предполагал, что смогу показать хороший результат, попасть в десятку. Но когда понял, что стал вторым, а мой массажист Джани Пекорино сказал, что я, скорее всего, буду вторым. Тогда я просто сказал: «Не говори так, если этого не произойдёт, потому что это так хорошо, что будет обидно, если я окажусь в итоге восьмым, а ты скажешь мне, что я второй». Но он солгал. Это безумие, полное безумие.

Я отпраздную это событие тем, что лягу спать в половине одиннадцатого и отправлюсь в погоню. Думаю, это достаточная награда», — приводит слова Райта Expressen.