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Кэмпбелл Райт рассказал о забавном моменте с церемонии награждения на ЧМ-2025 по биатлону

Кэмпбелл Райт рассказал о забавном моменте с церемонии награждения на ЧМ-2025 по биатлону
Кэмпбелл Райт, Йоханнес Бё и Кентен Фийон Майе
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Серебряный призёр спринта на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария) американский биатлонист Кэмпбелл Райт поделился забавным моментом на церемонии награждения. Он попросил победителя гонки Йоханнеса Бё и бронзового призёра Кентена Фийона Майе улыбнуться для совместной фотографии, которая будет потом висеть у него дома.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 10 км Спринт
15 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
21:56.8
2
Кэмпбелл Райт
США
+27.7
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+37.0

«Я сказал Йоханнесу и Кентену, что эта фотография будет висеть у меня дома на стене, так что улыбайтесь уже сейчас. И они улыбнулись. Было так здорово оказаться рядом с этими парнями», — приводит слова Райта Expressen.

22-летний Кэмпбелл Райт завоевал седьмую медаль чемпионатов мира по биатлону в истории США. Американец не допустил ни одной ошибки на огневых рубежах и проиграл только победителю Йоханнесу Бё 27,7 секунды.

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