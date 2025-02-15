Кэмпбелл Райт рассказал о забавном моменте с церемонии награждения на ЧМ-2025 по биатлону

Серебряный призёр спринта на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария) американский биатлонист Кэмпбелл Райт поделился забавным моментом на церемонии награждения. Он попросил победителя гонки Йоханнеса Бё и бронзового призёра Кентена Фийона Майе улыбнуться для совместной фотографии, которая будет потом висеть у него дома.

«Я сказал Йоханнесу и Кентену, что эта фотография будет висеть у меня дома на стене, так что улыбайтесь уже сейчас. И они улыбнулись. Было так здорово оказаться рядом с этими парнями», — приводит слова Райта Expressen.

22-летний Кэмпбелл Райт завоевал седьмую медаль чемпионатов мира по биатлону в истории США. Американец не допустил ни одной ошибки на огневых рубежах и проиграл только победителю Йоханнесу Бё 27,7 секунды.