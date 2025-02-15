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Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Смольский упрочил лидерство, Латыпов — второй

Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Смольский упрочил лидерство, Латыпов — второй
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Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает возглавлять общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025. В его активе 1392 очка. Сегодня, 15 февраля, он одержал победу в спринте в рамках Кубка сильнейших — 2025.

Вторую строчку занимает россиянин Эдуард Латыпов, имея в активе 1220 очков, а тройку сильнейших замыкает Карим Халили (1161).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

1. Антон Смольский (Беларусь) — 1392 очка.
2. Эдуард Латыпов (Россия) — 1220.
3. Карим Халили (Россия) — 1161.
4. Евгений Сидоров (Россия) — 1105.
5. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 1098.
6. Антон Бабиков (Россия) — 1085.
7. Даниил Серохвостов (Россия) — 1071.
8. Александр Корнев (Россия) — 1030.
9. Никита Поршнев (Россия) — 1021.
10. Рустам Каюмов (Россия) — 1005.

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