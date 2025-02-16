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Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Сливко — в лидерах, Дербушева идёт второй

Российская биатлонистка Виктория Сливко продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025, имея в активе 1350 очков.

Вторую строчку занимает Тамара Дербушева с результатом 1275 очков, а тройку сильнейших замыкает Динара Смольская из Беларуси (1256).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

1. Виктория Сливко (Россия) — 1350 очков.

2. Тамара Дербушева (Россия) — 1275.

3. Динара Смольская (Беларусь) — 1256.

4. Наталия Шевченко (Россия) — 1246.

5. Анастасия Шевченко (Россия) — 1215.

6. Ирина Казакевич (Россия) — 1195.

7. Анастасия Халили (Россия) — 1178.

8. Кристина Резцова (Россия) — 1156.

9. Анна Сола (Беларусь) — 1152.

10. Елизавета Каплина (Россия) — 1056.