Кубок Содружества — 2024/2025, спринтерский зачёт: Смольский лидирует, Латыпов — второй

Белорусский биатлонист серебряный призёр ОИ Антон Смольский продолжает лидировать в зачёте спринтерских гонок Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025. В его активе 524 очка. Вчера, 15 февраля, Смольский одержал победу в спринте в рамках Кубка сильнейших — 2025.
Второе место занимает российский спортсмен Эдуард Латыпов (492 очка), а тройку лидеров замыкает Карим Халили (450).
Кубок Содружества, сезон-2024/2025. Зачёт спринтерских гонок, мужчины:
1. Антон Смольский (Беларусь) — 524 очка.
2. Эдуард Латыпов (Россия) — 492.
3. Карим Халили (Россия) — 450.
4. Евгений Сидоров (Россия) — 448.
5. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 432.
6. Даниил Серохвостов (Россия) — 420.
7. Александр Корнев (Россия) — 415.
8. Рустам Каюмов (Россия) — 420.
9. Пётр Пащенко (Россия) — 400.
10. Антон Бабиков (Россия) — 380.