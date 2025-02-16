Кубок Содружества — 2024/2025, спринтерский зачёт: Дербушева остаётся лидером

Российская биатлонистка Тамара Дербушева продолжает возглавлять зачёт спринтерских гонок Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025, имея в активе 509 очков.
Второе место занимает Анастасия Шевченко, которая за пять стартов набрала 497 очков, а тройку лидеров замыкает Ирина Казакевич — 490 очков.
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Зачёт спринтерских гонок. Женщины:
1. Тамара Дербушева (Россия) — 509 очков.
2. Анастасия Шевченко (Россия) — 497.
3. Ирина Казакевич (Россия) — 490.
4. Анастасия Халили (Россия) — 480.
5. Виктория Сливко (Россия) — 476.
6. Наталия Шевченко (Россия) — 465.
7. Кристина Резцова (Россия) — 442.
8. Анна Сола (Беларусь) — 435.
9. Динара Смольская (Беларусь) — 431.
10. Елизавета Каплина (Россия) — 426.