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Кубок Содружества — 2024/2025, спринтерский зачёт: Дербушева остаётся лидером

Кубок Содружества — 2024/2025, спринтерский зачёт: Дербушева остаётся лидером
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Российская биатлонистка Тамара Дербушева продолжает возглавлять зачёт спринтерских гонок Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025, имея в активе 509 очков.

Второе место занимает Анастасия Шевченко, которая за пять стартов набрала 497 очков, а тройку лидеров замыкает Ирина Казакевич — 490 очков.

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Зачёт спринтерских гонок. Женщины:

1. Тамара Дербушева (Россия) — 509 очков.
2. Анастасия Шевченко (Россия) — 497.
3. Ирина Казакевич (Россия) — 490.
4. Анастасия Халили (Россия) — 480.
5. Виктория Сливко (Россия) — 476.
6. Наталия Шевченко (Россия) — 465.
7. Кристина Резцова (Россия) — 442.
8. Анна Сола (Беларусь) — 435.
9. Динара Смольская (Беларусь) — 431.
10. Елизавета Каплина (Россия) — 426.

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