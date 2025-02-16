«Он заслужил это. Он — легенда». Уле-Эйнар Бьорндален — о Йоханнесе Бё

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален высказался об успехах своего соотечественника пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё на чемпионате мира — 2025. Напомним, Йоханнес Бё в четвёртый раз в карьере выиграл гонку на 7,5 км на ЧМ-2025.

«Он заслужил это. Он — легенда. В очередной раз показал себя с лучшей стороны на чемпионате.

Под давлением Йоханнес — лучший. Если он чует золото, то с этим человеком практически невозможно иметь дело», — приводит слова Бьорндалена VG.

Йоханнес Бё превзошёл Бьорндалена по числу побед на чемпионате мира. Бё завоевал 21-е по счёту золото мирового первенства. У его предшественника 20 побед на турнирах такого уровня.