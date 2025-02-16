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«Он заслужил это. Он — легенда». Уле-Эйнар Бьорндален — о Йоханнесе Бё

«Он заслужил это. Он — легенда». Уле-Эйнар Бьорндален — о Йоханнесе Бё
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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален высказался об успехах своего соотечественника пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё на чемпионате мира — 2025. Напомним, Йоханнес Бё в четвёртый раз в карьере выиграл гонку на 7,5 км на ЧМ-2025.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 10 км Спринт
15 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
21:56.8
2
Кэмпбелл Райт
США
+27.7
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+37.0

«Он заслужил это. Он — легенда. В очередной раз показал себя с лучшей стороны на чемпионате.

Под давлением Йоханнес — лучший. Если он чует золото, то с этим человеком практически невозможно иметь дело», — приводит слова Бьорндалена VG.

Йоханнес Бё превзошёл Бьорндалена по числу побед на чемпионате мира. Бё завоевал 21-е по счёту золото мирового первенства. У его предшественника 20 побед на турнирах такого уровня.

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