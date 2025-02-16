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Йоханнес Бё: войти в историю на моём последнем первенстве мира — невероятно

Йоханнес Бё: войти в историю на моём последнем первенстве мира — невероятно
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Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё высказался о своей 21-й победе на чемпионате мира. В субботу, 15 февраля, он оказался лучшим в спринте в Ленцерхайде.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 10 км Спринт
15 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
21:56.8
2
Кэмпбелл Райт
США
+27.7
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+37.0

«Это потрясающее чувство. Какой фантастический день − один из лучших спринтов в моей жизни. Одержать 21-ю победу на чемпионате мира и войти в историю на моём последнем первенстве мира − это невероятно.

Сложно себе представить более идеальное соревнование. Вся команда отлично подготовилась. У нас хороший командный дух. Мы доверяем нашим тренерам и сервисменам. Сегодня у нас были потрясающие лыжи. У нас был хороший план. Все наши парни оказались в топ-10, а я завоевал золото. Безмерно счастлив», — приводит слова Бё IBU.

Успех в спринте на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария) сделал Йоханнеса Бё самым титулованным биатлонистом в истории ЧМ. По этому показателю он обошёл Уле-Эйнара Бьорндалена (20 побед).

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