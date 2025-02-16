Йоханнес Бё: войти в историю на моём последнем первенстве мира — невероятно

Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё высказался о своей 21-й победе на чемпионате мира. В субботу, 15 февраля, он оказался лучшим в спринте в Ленцерхайде.
«Это потрясающее чувство. Какой фантастический день − один из лучших спринтов в моей жизни. Одержать 21-ю победу на чемпионате мира и войти в историю на моём последнем первенстве мира − это невероятно.
Сложно себе представить более идеальное соревнование. Вся команда отлично подготовилась. У нас хороший командный дух. Мы доверяем нашим тренерам и сервисменам. Сегодня у нас были потрясающие лыжи. У нас был хороший план. Все наши парни оказались в топ-10, а я завоевал золото. Безмерно счастлив», — приводит слова Бё IBU.
Успех в спринте на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария) сделал Йоханнеса Бё самым титулованным биатлонистом в истории ЧМ. По этому показателю он обошёл Уле-Эйнара Бьорндалена (20 побед).
- 16 февраля 2025
-
00:54
-
00:43
-
00:30
-
00:15
-
00:00
- 15 февраля 2025
-
23:30
-
23:13
-
23:02
-
22:13
-
21:22
-
20:39
-
20:30
-
20:20
-
20:00
-
19:32
-
18:57
-
18:45
-
18:35
-
18:27
-
18:17
-
18:00
-
17:40
-
14:20
-
14:18
-
13:36
-
12:22
-
12:00
-
11:39
-
10:32
-
10:00
-
09:30
-
07:00
-
00:29
- 14 февраля 2025
-
22:55
-
20:30