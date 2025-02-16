Кубок сильнейших по биатлону, женщины: во сколько гонка преследования, где смотреть

Сегодня, 16 февраля, в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который проходит в Раубичах (Беларусь), состоится женская гонка преследования на 10 км. Старт гонки запланирован на 11:00 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Гонка преследования 10 км. Женщины. Стартовый лист (частично):

1. Наталия Шевченко (Россия).

2. Динара Смольская (Беларусь).

3. Анастасия Шевченко (Россия).

4. Анастасия Зырянова (Россия).

5. Тамара Дербушева (Россия).

6. Виктория Сливко (Россия).

7. Ирина Казакевич (Россия).

10. Виктория Метеля (Россия).

12. Анастасия Халили (Россия).

16. Анна Сола (Беларусь).

17. Кристина Резцова (Россия).

19. Полина Шевнина (Россия).