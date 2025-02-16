Кубок сильнейших по биатлону, мужчины: во сколько гонка преследования, где смотреть

Сегодня, 16 февраля, в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который проходит в Раубичах (Беларусь), состоится мужская гонка преследования на 12,5 км. Старт гонки запланирован на 13:00 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Антон Смольский (Беларусь).

2. Савелий Коновалов (Россия).

3. Илья Авсеенко (Беларусь).

4. Александр Корнев (Россия).

5. Карим Халили (Россия).

6. Евгений Сидоров (Россия).

7. Рустам Каюмов (Россия).

10. Эдуард Латыпов (Россия).

13. Дмитрий Лазовский (Беларусь).

14. Никита Поршнев (Россия).

22. Александр Логинов (Россия).

23. Антон Бабиков (Россия).