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Чемпионат мира — 2025 по биатлону: расписание на 16 февраля

Чемпионат мира — 2025 по биатлону: расписание на 16 февраля
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В воскресенье, 16 февраля, в швейцарском Ленцерхайде пройдёт очередной соревновательный день чемпионата мира — 2025 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок на 16 февраля.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. 16 февраля (время московское):

  • 14:05. Женщины. Гонка преследования 10 км.
  • 17:05. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км.

Напомним, в мужской спринтерской гонке победу одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, в женском спринте сильнейшей оказалась француженка Жюстин Бреза-Буше.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля. Всего будет разыграно 12 комплектов наград.

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