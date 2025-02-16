Чемпионат мира — 2025 по биатлону: расписание на 16 февраля
В воскресенье, 16 февраля, в швейцарском Ленцерхайде пройдёт очередной соревновательный день чемпионата мира — 2025 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок на 16 февраля.
Биатлон. Чемпионат мира — 2025. 16 февраля (время московское):
- 14:05. Женщины. Гонка преследования 10 км.
- 17:05. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км.
Напомним, в мужской спринтерской гонке победу одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, в женском спринте сильнейшей оказалась француженка Жюстин Бреза-Буше.
Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля. Всего будет разыграно 12 комплектов наград.
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