Чемпионат мира — 2025 по биатлону, женщины: текстовая онлайн-трансляция пасьюта — в 14:05

Сегодня, 16 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону состоится женская гонка преследования на 10 км. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, начало которой запланировано на 14:05 по московскому времени.

Отметим, что в женском спринте победу одержала француженка Жюстин Бреза-Буше. Её соотечественница, действующая чемпионка мира в пасьюте Жулия Симон, будет стартовать седьмой с отставанием от лидера в 34,5 секунды.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля. Напомним, российские и белорусские биатлонисты не допущены до участия в чемпионате мира.