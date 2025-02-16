Чемпионат мира — 2025 по биатлону, женщины: во сколько гонка преследования, где смотреть

Сегодня, 16 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону состоится женская гонка преследования на 10 км. Её начало запланировано на 14:05 мск. В России прямую трансляцию гонки будет показывать онлайн-сервис Okko.
Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Женщины, гонка преследования 10 км. Стартовый лист (частично):
1. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
2. Франциска Пройс (Германия) – отставание 9,8.
3. Суви Минккинен (Финляндия) +10,0.
4. Лена Хекки (Швейцария) +11,4.
5. Микела Каррара (Италия) +24,4.
6. Лу Жанмонно (Франция) +30,0.
7. Жулия Симон (Франция) +34,5.
10. Эльвира Эберг (Швеция) +53,4.
16. Марен Киркеэйде (Норвегия) +56,8.
19. Ханна Эберг (Швеция) +1.02,8.
21. Доротея Вирер (Италия) +1.10,6.
23. Ингрид Тандреволд (Норвегия) +1.12,8.
24. Селина Гротиан (Германия) +1.19,5.
28. Жанна Ришар (Франция) +1.37,9.