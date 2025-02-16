Чемпионат мира — 2025 по биатлону, женщины: во сколько гонка преследования, где смотреть

Сегодня, 16 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону состоится женская гонка преследования на 10 км. Её начало запланировано на 14:05 мск. В России прямую трансляцию гонки будет показывать онлайн-сервис Okko.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Женщины, гонка преследования 10 км. Стартовый лист (частично):

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

2. Франциска Пройс (Германия) – отставание 9,8.

3. Суви Минккинен (Финляндия) +10,0.

4. Лена Хекки (Швейцария) +11,4.

5. Микела Каррара (Италия) +24,4.

6. Лу Жанмонно (Франция) +30,0.

7. Жулия Симон (Франция) +34,5.

10. Эльвира Эберг (Швеция) +53,4.

16. Марен Киркеэйде (Норвегия) +56,8.

19. Ханна Эберг (Швеция) +1.02,8.

21. Доротея Вирер (Италия) +1.10,6.

23. Ингрид Тандреволд (Норвегия) +1.12,8.

24. Селина Гротиан (Германия) +1.19,5.

28. Жанна Ришар (Франция) +1.37,9.