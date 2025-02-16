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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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ООО "ОККО"
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Начало прямой трансляции
17:05 Мск
Матч-центр:
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Чемпионат мира — 2025 по биатлону, мужчины: во сколько гонка преследования, где смотреть

Чемпионат мира — 2025 по биатлону, мужчины: во сколько гонка преследования, где смотреть
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Сегодня, 16 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону состоится мужская гонка преследования на 12,5 км. Её начало запланировано на 14:05 мск. В России прямую трансляцию гонки будет показывать онлайн-сервис Okko.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
16 февраля 2025, воскресенье. 17:05 МСК
Не началось

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Мужчины, гонка преследования 12,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Йоханнес Бё (Норвегия).
2. Кэмбпэлл Райт (США) – отставание +27,7.
3. Кентен Фийон Майе (Франция) +37,0.
4. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) +45,2.
5. Томмазо Джакомель (Италия) +48,1.
6. Мартин Улдаль (Норвегия) +54,7.
7. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +56,7.
8. Фабьен Клод (Франция) +57,0.
9. Стурла Легрейд (Норвегия) +57,3.
10. Тарьей Бё (Норвегия) +1.02,0.
14. Эрик Перро (Франция) +1.11,0.
19. Эмильен Жаклен (Франция) +1.27,5.
24. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.34,6.

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