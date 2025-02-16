Чемпионат мира — 2025 по биатлону, мужчины: текстовая онлайн-трансляция пасьюта — в 17:05

Сегодня, 16 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону состоится мужская гонка преследования на 12,5 км. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, начало которой запланировано на 14:05 по московскому времени.

Отметим, что в мужском спринте победу одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, ставший рекордсменом по количеству золотых медалей на чемпионатах мира. Он же является действующим чемпионом мира в этой дисциплине.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля. Напомним, российские и белорусские биатлонисты не допущены до участия в чемпионате мира.