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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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Начало прямой трансляции
17:05 Мск
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Чемпионат мира — 2025 по биатлону, мужчины: текстовая онлайн-трансляция пасьюта — в 17:05

Чемпионат мира — 2025 по биатлону, мужчины: текстовая онлайн-трансляция пасьюта — в 17:05
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Сегодня, 16 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону состоится мужская гонка преследования на 12,5 км. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, начало которой запланировано на 14:05 по московскому времени.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
16 февраля 2025, воскресенье. 17:05 МСК
Не началось

Отметим, что в мужском спринте победу одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, ставший рекордсменом по количеству золотых медалей на чемпионатах мира. Он же является действующим чемпионом мира в этой дисциплине.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля. Напомним, российские и белорусские биатлонисты не допущены до участия в чемпионате мира.

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