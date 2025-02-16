Наталия Шевченко победила в пасьюте на Кубке сильнейших, опередив Смольскую на 3 секунды
Поделиться
Россиянка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025 по биатлону. Она преодолела дистанцию 10 км за 27.43,2, допустив три промаха на стрельбище.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Женщины. Гонка преследования 10 км
16 февраля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Идёт
1
Наталия Шевченко
Россия
2
Динара Смольская
Беларусь
3
Анастасия Шевченко
Россия
Серебряную медаль завоевала представительница Беларуси Динара Смольская, проигравшая победительнице 3,0 с двумя осечками на огневых рубежах. Ещё одна российская биатлонистка, Анастасия Халили, замкнула тройку призёров (+9,3).
Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Раубичи (Беларусь). Гонка преследования 10 км. Женщины:
- Наталия Шевченко (Россия) — 27.43,2 (3 промаха).
- Динара Смольская (Беларусь) — отставание 3,0 (2).
- Анастасия Халили (Россия) +9,3 (1).
- Анастасия Шевченко (Россия) + 27,3 (0).
- Кристина Резцова (Россия) + 47,8 (1).
- Виктория Сливко (Россия) + 1.21,4 (3).
Комментарии
- 16 февраля 2025
-
11:33
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
00:54
-
00:43
-
00:30
-
00:15
-
00:00
- 15 февраля 2025
-
23:30
-
23:13
-
23:02
-
22:13
-
21:22
-
20:39
-
20:30
-
20:20
-
20:00
-
19:32
-
18:57
-
18:45
-
18:35
-
18:27
-
18:17
-
18:00
-
17:40
-
14:20
-
14:18
-
13:36
-
12:22
-
12:00
-
11:39
-
10:32
-
10:00