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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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Начало прямой трансляции
17:05 Мск
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Наталия Шевченко победила в пасьюте на Кубке сильнейших, опередив Смольскую на 3 секунды

Наталия Шевченко победила в пасьюте на Кубке сильнейших, опередив Смольскую на 3 секунды
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Россиянка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025 по биатлону. Она преодолела дистанцию 10 км за 27.43,2, допустив три промаха на стрельбище.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Женщины. Гонка преследования 10 км
16 февраля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Идёт
1
Наталия Шевченко
Россия
2
Динара Смольская
Беларусь
3
Анастасия Шевченко
Россия

Серебряную медаль завоевала представительница Беларуси Динара Смольская, проигравшая победительнице 3,0 с двумя осечками на огневых рубежах. Ещё одна российская биатлонистка, Анастасия Халили, замкнула тройку призёров (+9,3).

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Раубичи (Беларусь). Гонка преследования 10 км. Женщины:

  1. Наталия Шевченко (Россия) — 27.43,2 (3 промаха).
  2. Динара Смольская (Беларусь) — отставание 3,0 (2).
  3. Анастасия Халили (Россия) +9,3 (1).
  4. Анастасия Шевченко (Россия) + 27,3 (0).
  5. Кристина Резцова (Россия) + 47,8 (1).
  6. Виктория Сливко (Россия) + 1.21,4 (3).
Общий зачёт Кубка Содружества
Календарь Кубка Содружества
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