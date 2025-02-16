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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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Начало прямой трансляции
17:05 Мск
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Наталия Шевченко финишировала с флагом России в победном пасьюте на Кубке сильнейших

Наталия Шевченко финишировала с флагом России в победном пасьюте на Кубке сильнейших
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Биатлонистка Наталия Шевченко финишировала с российским флагом в победной гонке преследования в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025. Она преодолела дистанцию 10 км за 27.43,2, допустив три промаха на стрельбище.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Женщины. Гонка преследования 10 км
16 февраля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Россия
27:43.2
2
Динара Смольская
Беларусь
+3.0
3
Анастасия Халили
Россия
+9.3

После заключительного огневого рубежа россиянка ушла на дистанцию второй, уступая представительнице Беларуси Динаре Смольской несколько секунд. По ходу последнего отрезка гонки она обошла белоруску и закончила гонку первой, взяв перед финишем флаг России. Смольская заняла второе место, россиянка Анастасия Халили замкнула тройку призёров.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что это вторая победа Шевченко на соревнованиях в Раубичах. Ранее она первенствовала в спринтерской гонке на 7,5 км.

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