Наталия Шевченко финишировала с флагом России в победном пасьюте на Кубке сильнейших

Биатлонистка Наталия Шевченко финишировала с российским флагом в победной гонке преследования в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025. Она преодолела дистанцию 10 км за 27.43,2, допустив три промаха на стрельбище.

После заключительного огневого рубежа россиянка ушла на дистанцию второй, уступая представительнице Беларуси Динаре Смольской несколько секунд. По ходу последнего отрезка гонки она обошла белоруску и закончила гонку первой, взяв перед финишем флаг России. Смольская заняла второе место, россиянка Анастасия Халили замкнула тройку призёров.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что это вторая победа Шевченко на соревнованиях в Раубичах. Ранее она первенствовала в спринтерской гонке на 7,5 км.