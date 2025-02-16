Доротея Вирер снялась с гонки преследования на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер из-за плохого самочувствия снялась с гонки преследования, которая пройдёт сегодня, 16 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Об этом сообщает Fondo Italia.

По итогам спринтерской гонки итальянская спортсменка должна была стартовать под 21-м номером с отставанием от лидера французской биатлонистки Жюстин Бреза-Буше на 1.10,6 секунды.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки преследования, начало которой запланировано на 14:05 по московскому времени.

34-летняя Вирер — четырёхкратная чемпионка мира и трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр.