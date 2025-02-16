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Доротея Вирер снялась с гонки преследования на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде

Доротея Вирер снялась с гонки преследования на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер из-за плохого самочувствия снялась с гонки преследования, которая пройдёт сегодня, 16 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Об этом сообщает Fondo Italia.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 10 км Гонка преследования
16 февраля 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Не началось

По итогам спринтерской гонки итальянская спортсменка должна была стартовать под 21-м номером с отставанием от лидера французской биатлонистки Жюстин Бреза-Буше на 1.10,6 секунды.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки преследования, начало которой запланировано на 14:05 по московскому времени.

34-летняя Вирер — четырёхкратная чемпионка мира и трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр.

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