Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на 4-й день ЧМ-2025

«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок чемпионата мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 16 февраля, в рамках соревнований пройдут гонки преследования у женщин и мужчин. Их начало запланировано на 14:05 и 17:05 мск соответственно.
От сборной России свой прогноз оставили серебряный призёр Олимпиады-2022 Ирина Казакевич и трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. «Чемпионат» в сегодняшнем противостоянии представит Татьяна Постникова.
Женский пасьют (прогноз Ирины Казакевич):
- Франциска Пройс (Германия).
- Жулия Симон (Франция).
- Жюстин Бреза-Буше (Франция).
Женский пасьют (прогноз Татьяны Постниковой):
- Лу Жанмонно (Франция).
- Жюстин Бреза-Буше (Франция).
- Франциска Пройс (Германия).
Мужской пасьют (прогноз Эдуарда Латыпова):
- Йоханнес Бё (Норвегия).
- Кентен Фийон Майе (Франция).
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
Мужской пасьют (прогноз Татьяны Постниковой):
- Йоханнес Бё (Норвегия);
- Кентен Фийон Майе (Франция);
- Томмазо Джакомель (Италия).
Регламент битвы прогнозов следующий: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:
- пять очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;
- 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;
- 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.
После трёх дней ЧМ-2025 сборная России обыгрывает команду «Чемпионата» со счётом 35:10.