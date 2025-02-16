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Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на 4-й день ЧМ-2025

«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок чемпионата мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 16 февраля, в рамках соревнований пройдут гонки преследования у женщин и мужчин. Их начало запланировано на 14:05 и 17:05 мск соответственно.

От сборной России свой прогноз оставили серебряный призёр Олимпиады-2022 Ирина Казакевич и трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. «Чемпионат» в сегодняшнем противостоянии представит Татьяна Постникова.

Женский пасьют (прогноз Ирины Казакевич):

Франциска Пройс (Германия). Жулия Симон (Франция). Жюстин Бреза-Буше (Франция).

Женский пасьют (прогноз Татьяны Постниковой):

Лу Жанмонно (Франция). Жюстин Бреза-Буше (Франция). Франциска Пройс (Германия).

Мужской пасьют (прогноз Эдуарда Латыпова):

Йоханнес Бё (Норвегия). Кентен Фийон Майе (Франция). Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

Мужской пасьют (прогноз Татьяны Постниковой):

Йоханнес Бё (Норвегия); Кентен Фийон Майе (Франция); Томмазо Джакомель (Италия).

Регламент битвы прогнозов следующий: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:

пять очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;

10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;

10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

После трёх дней ЧМ-2025 сборная России обыгрывает команду «Чемпионата» со счётом 35:10.