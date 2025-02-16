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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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17:05 Мск
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Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на 4-й день ЧМ-2025

Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на 4-й день ЧМ-2025
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«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок чемпионата мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 16 февраля, в рамках соревнований пройдут гонки преследования у женщин и мужчин. Их начало запланировано на 14:05 и 17:05 мск соответственно.

От сборной России свой прогноз оставили серебряный призёр Олимпиады-2022 Ирина Казакевич и трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. «Чемпионат» в сегодняшнем противостоянии представит Татьяна Постникова.

Женский пасьют (прогноз Ирины Казакевич):

  1. Франциска Пройс (Германия).
  2. Жулия Симон (Франция).
  3. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 10 км Гонка преследования
16 февраля 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Не началось

Женский пасьют (прогноз Татьяны Постниковой):

  1. Лу Жанмонно (Франция).
  2. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
  3. Франциска Пройс (Германия).

Мужской пасьют (прогноз Эдуарда Латыпова):

  1. Йоханнес Бё (Норвегия).
  2. Кентен Фийон Майе (Франция).
  3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
16 февраля 2025, воскресенье. 17:05 МСК
Не началось

Мужской пасьют (прогноз Татьяны Постниковой):

  1. Йоханнес Бё (Норвегия);
  2. Кентен Фийон Майе (Франция);
  3. Томмазо Джакомель (Италия).

Регламент битвы прогнозов следующий: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:

  • пять очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;
  • 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;
  • 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

После трёх дней ЧМ-2025 сборная России обыгрывает команду «Чемпионата» со счётом 35:10.

Следите за сегодняшними гонками вместе с «Чемпионатом» в режиме LIVE:
Франция на пути к очередному триумфу? Следим за пасьютами на ЧМ-2025 по биатлону! LIVE
Франция на пути к очередному триумфу? Следим за пасьютами на ЧМ-2025 по биатлону! LIVE
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