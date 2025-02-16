Антон Смольский с огромным преимуществом выиграл гонку преследования на Кубке сильнейших

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем гонки преследования в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025 по биатлону. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 30.27,0, допустив один промах на стрельбище.

Серебряную медаль завоевал россиянин Карим Халили, проигравший победителю 1.40,9 с двумя промахами на огневых рубежах. Ещё один представитель Беларуси, Степан Данилов, замкнул тройку призёров (+2.03,2).

Биатлон. Кубок сильнейших — 2025, гонка преследования 12,5 км. Мужчины:

Антон Смольский (Беларусь) — 24.34,3 (1 промах). Карим Халили (Россия) — отставание 1.40,9 (2). Степан Данилов (Беларусь) +2.03,2. Рустам Каюмов (Россия) +2.14,2. Максим Воробей (Беларусь) +2.21,2. Илья Авсеенко (Беларусь) +2.22,4.