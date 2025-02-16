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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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Начало прямой трансляции
17:05 Мск
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Антон Смольский с огромным преимуществом выиграл гонку преследования на Кубке сильнейших

Антон Смольский с огромным преимуществом выиграл гонку преследования на Кубке сильнейших
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Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем гонки преследования в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025 по биатлону. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 30.27,0, допустив один промах на стрельбище.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
16 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
30:27.0
2
Саид Каримулла Халили
Россия
+1:40.9
3
Степан Данилов
Беларусь
+2:03.2

Серебряную медаль завоевал россиянин Карим Халили, проигравший победителю 1.40,9 с двумя промахами на огневых рубежах. Ещё один представитель Беларуси, Степан Данилов, замкнул тройку призёров (+2.03,2).

Биатлон. Кубок сильнейших — 2025, гонка преследования 12,5 км. Мужчины:

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 24.34,3 (1 промах).
  2. Карим Халили (Россия) — отставание 1.40,9 (2).
  3. Степан Данилов (Беларусь) +2.03,2.
  4. Рустам Каюмов (Россия) +2.14,2.
  5. Максим Воробей (Беларусь)  +2.21,2.
  6. Илья Авсеенко (Беларусь) +2.22,4.
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