Франциска Пройс с большим отрывом победила в гонке преследования на ЧМ-2025 по биатлону

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс стала победительницей гонки преследования на чемпионате мира — 2025, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария). Дистанцию 10 км она преодолела за 26.58,9, не допустив ни одного промаха.

Второй финишировала шведская спортсменка Эльвира Эберг, отстав от лидера на 39,1 и допустив один промах. Тройку сильнейших замкнула победительница спринта Жюстин Бреза-Буше из Франции (+40,9).

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Женщины. Гонка преследования 10 км: