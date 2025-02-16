Франциска Пройс с большим отрывом победила в гонке преследования на ЧМ-2025 по биатлону
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс стала победительницей гонки преследования на чемпионате мира — 2025, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария). Дистанцию 10 км она преодолела за 26.58,9, не допустив ни одного промаха.
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 10 км Гонка преследования
16 февраля 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Франциска Пройс
Германия
26:58.9
2
Эльвира Эберг
Швеция
+39.1
3
Жюстин Бреза-Буше
Франция
+40.9
Второй финишировала шведская спортсменка Эльвира Эберг, отстав от лидера на 39,1 и допустив один промах. Тройку сильнейших замкнула победительница спринта Жюстин Бреза-Буше из Франции (+40,9).
Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Женщины. Гонка преследования 10 км:
- Франциска Пройс (Германия) – 26.58,9 (0 промахов).
- Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 39,1 (1).
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) +40,9 (3).
- Лу Жанмонно (Франция) +1.02,2 (2).
- Лена Хекки (Швейцария) +1.28,3 (3).
- Суви Минккинен (Финляндия) +1.41,1 (2).
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