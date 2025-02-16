30-летняя Франциска Пройс впервые в карьере завоевала личное золото на чемпионатах мира

30-летняя немецкая биатлонистка Франциска Пройс завоевала свою первую личную золотую медаль на чемпионатах мира. Сегодня, 16 февраля, она стала победительницей гонки преследования на чемпионате мира — 2025, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария). Дистанцию 10 км она преодолела за 26.58,9, не допустив ни одного промаха.

Ранее Пройс становилась чемпионкой мира в составе женской сборной Германии в эстафете 4x6 км на чемпионате мира 2015 года в Контиолахти (Финляндия). Также на её счету шесть серебряных и две бронзовые награды с мировых первенств.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля. Напомним, российские и белорусские биатлонисты не допущены до участия в чемпионате мира.