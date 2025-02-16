30-летняя Франциска Пройс впервые в карьере завоевала личное золото на чемпионатах мира
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30-летняя немецкая биатлонистка Франциска Пройс завоевала свою первую личную золотую медаль на чемпионатах мира. Сегодня, 16 февраля, она стала победительницей гонки преследования на чемпионате мира — 2025, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария). Дистанцию 10 км она преодолела за 26.58,9, не допустив ни одного промаха.
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 10 км Гонка преследования
16 февраля 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Франциска Пройс
Германия
26:58.9
2
Эльвира Эберг
Швеция
+39.1
3
Жюстин Бреза-Буше
Франция
+40.9
Ранее Пройс становилась чемпионкой мира в составе женской сборной Германии в эстафете 4x6 км на чемпионате мира 2015 года в Контиолахти (Финляндия). Также на её счету шесть серебряных и две бронзовые награды с мировых первенств.
Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля. Напомним, российские и белорусские биатлонисты не допущены до участия в чемпионате мира.
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