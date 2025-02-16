Антон Смольский взял флаг Беларуси на финише победной гонки преследования в Раубичах

Белорусский биатлонист Антон Смольский финишировал с белорусским флагом в победной гонке преследования в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 30.27,0, допустив один промах на стрельбище.

Фото: Кадр из трансляции

Смольский по итогам спринта имел преимущество более чем в 40 секунд над ближайшим преследователем. По ходу гонки он увеличил свой отрыв и финишировал с флагом Беларуси в руках, «привезя» второму месту 1.40,9. Серебряную медаль завоевал россиянин Карим Халили. Ещё один представитель Беларуси, Степан Данилов, замкнул тройку призёров (+2.03,2).

Отметим, что это вторая победа Смольского на соревнованиях в Раубичах. Ранее он первенствовал в спринтерской гонке на 10 км.