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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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Начало прямой трансляции
17:05 Мск
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Антон Смольский взял флаг Беларуси на финише победной гонки преследования в Раубичах

Антон Смольский взял флаг Беларуси на финише победной гонки преследования в Раубичах
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Белорусский биатлонист Антон Смольский финишировал с белорусским флагом в победной гонке преследования в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 30.27,0, допустив один промах на стрельбище.

Фото: Кадр из трансляции

Смольский по итогам спринта имел преимущество более чем в 40 секунд над ближайшим преследователем. По ходу гонки он увеличил свой отрыв и финишировал с флагом Беларуси в руках, «привезя» второму месту 1.40,9. Серебряную медаль завоевал россиянин Карим Халили. Ещё один представитель Беларуси, Степан Данилов, замкнул тройку призёров (+2.03,2).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
16 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
30:27.0
2
Саид Каримулла Халили
Россия
+1:40.9
3
Степан Данилов
Беларусь
+2:03.2

Отметим, что это вторая победа Смольского на соревнованиях в Раубичах. Ранее он первенствовал в спринтерской гонке на 10 км.

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