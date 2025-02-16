«Проиграла золото не очень характерно для меня». Динара Смольская — о серебре в пасьюте

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белорусская биатлонистка Динара Смольская прокомментировала своё выступление в гонке преследования в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который проходит в Раубичах. Она заняла второе место, уступив россиянке Наталии Шевченко три секунды.
«Сегодня я проиграла золото, проиграла его не очень характерно для меня. И на дистанции упустила соперницу, и на рубеже последний выстрел смазала… Такой спортсмен, как я, не должен промахиваться. Очень хотелось попасть, к пятому выстрелу накопилось желание, немного отвлеклась на трибуны. Выцеливала, а нужно было работать в своём темпе.
И девчонки будут хотеть выиграть золото, буду настраиваться ещё серьезнее на гонки», — сказала Смольская в эфире «Матч ТВ».
Следующая женская гонка в рамках Кубка сильнейших пройдёт во вторник, 18 февраля. Биатлонистки будут соревноваться в индивидуальной гонке на 15 км.
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