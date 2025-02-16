Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Проиграла золото не очень характерно для меня». Динара Смольская — о серебре в пасьюте

«Проиграла золото не очень характерно для меня». Динара Смольская — о серебре в пасьюте
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белорусская биатлонистка Динара Смольская прокомментировала своё выступление в гонке преследования в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который проходит в Раубичах. Она заняла второе место, уступив россиянке Наталии Шевченко три секунды.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Женщины. Гонка преследования 10 км
16 февраля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Россия
27:43.2
2
Динара Смольская
Беларусь
+3.0
3
Анастасия Халили
Россия
+9.3

«Сегодня я проиграла золото, проиграла его не очень характерно для меня. И на дистанции упустила соперницу, и на рубеже последний выстрел смазала… Такой спортсмен, как я, не должен промахиваться. Очень хотелось попасть, к пятому выстрелу накопилось желание, немного отвлеклась на трибуны. Выцеливала, а нужно было работать в своём темпе.

И девчонки будут хотеть выиграть золото, буду настраиваться ещё серьезнее на гонки», — сказала Смольская в эфире «Матч ТВ».

Следующая женская гонка в рамках Кубка сильнейших пройдёт во вторник, 18 февраля. Биатлонистки будут соревноваться в индивидуальной гонке на 15 км.

Материалы по теме
Наталия Шевченко победила в пасьюте на Кубке сильнейших, опередив Смольскую на 3 секунды
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android