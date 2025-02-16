«Идеальная гонка. Никогда не забуду этот день». Пройс — о победе в пасьюте на ЧМ-2025

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс эмоционально прокомментировала свою победу в гонке преследования на чемпионате мира — 2025, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария). Она впервые в карьере выиграла золото ЧМ в личной гонке.

«Идеальная гонка, ради которой все тренируются. Это было суперкруто, особенно последний круг. У меня было время насладиться этим. Я просто счастлива и довольна. Спасибо, Ленцерхайде! Это было безумно, была борьба со слезами. Я была так близка к тому, чтобы начать и плакать, и смеяться. Очень рада, это было так круто. Я никогда не забуду этот день», — приводит слова Пройс сайт IBU.