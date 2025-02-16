«Идеальная гонка. Никогда не забуду этот день». Пройс — о победе в пасьюте на ЧМ-2025
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс эмоционально прокомментировала свою победу в гонке преследования на чемпионате мира — 2025, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария). Она впервые в карьере выиграла золото ЧМ в личной гонке.
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 10 км Гонка преследования
16 февраля 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Франциска Пройс
Германия
26:58.9
2
Эльвира Эберг
Швеция
+39.1
3
Жюстин Бреза-Буше
Франция
+40.9
«Идеальная гонка, ради которой все тренируются. Это было суперкруто, особенно последний круг. У меня было время насладиться этим. Я просто счастлива и довольна. Спасибо, Ленцерхайде! Это было безумно, была борьба со слезами. Я была так близка к тому, чтобы начать и плакать, и смеяться. Очень рада, это было так круто. Я никогда не забуду этот день», — приводит слова Пройс сайт IBU.
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