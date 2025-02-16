Йоханнес Бё выиграл золото гонки преследования на ЧМ-2025, американец Райт взял серебро

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золотую медаль в гонке преследования на чемпионате мира — 2025, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария). Он стал 22-кратным чемпионом мира.

22-летний американский биатлонист Кэмпбелл Райт, как и в спринте, взял серебряную награду. Тройку призёров замкнул представитель Франции Эрик Перро.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины. Результаты: