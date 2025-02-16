Йоханнес Бё выиграл золото гонки преследования на ЧМ-2025, американец Райт взял серебро
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золотую медаль в гонке преследования на чемпионате мира — 2025, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария). Он стал 22-кратным чемпионом мира.
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
16 февраля 2025, воскресенье. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
32:26.9
2
Кэмпбелл Райт
США
+8.6
3
Эрик Перро
Франция
+20.8
22-летний американский биатлонист Кэмпбелл Райт, как и в спринте, взял серебряную награду. Тройку призёров замкнул представитель Франции Эрик Перро.
Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины. Результаты:
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 32.26,9 (два промаха).
- Кэмпбелл Райт (США) — отставание 8,6 (1).
- Эрик Перро (Франция) +20,8 (1).
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +36,7 (0).
- Томмазо Джакомель (Италия) +54,0 (2).
- Кентен Фийон Майе (Франция) +1.16,6 (5).
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