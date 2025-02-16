Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё побил рекорд Бьорндалена и Фуркада по золотым медалям ЧМ в личных гонках

Йоханнес Бё побил рекорд Бьорндалена и Фуркада по золотым медалям ЧМ в личных гонках
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл 12-е золото чемпионатов мира в личных гонках. В воскресенье, 16 февраля, он победил в гонке преследования на ЧМ-2025, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
16 февраля 2025, воскресенье. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
32:26.9
2
Кэмпбелл Райт
США
+8.6
3
Эрик Перро
Франция
+20.8

Он превзошёл достижение соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена и француза Мартена Фуркада, которые имели по 11 личных золотых наград на ЧМ. В Ленцерхайде Бё уже победил в спринте.

Отметим, что в январе 2025 года норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил о решении завершить спортивную карьеру. Затем вместе с ним об уходе из спорта рассказал его старший брат Тарьей.

Материалы по теме
Йоханнес Бё выиграл золото гонки преследования на ЧМ-2025, американец Райт взял серебро
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android