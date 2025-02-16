Йоханнес Бё побил рекорд Бьорндалена и Фуркада по золотым медалям ЧМ в личных гонках
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл 12-е золото чемпионатов мира в личных гонках. В воскресенье, 16 февраля, он победил в гонке преследования на ЧМ-2025, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
16 февраля 2025, воскресенье. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
32:26.9
2
Кэмпбелл Райт
США
+8.6
3
Эрик Перро
Франция
+20.8
Он превзошёл достижение соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена и француза Мартена Фуркада, которые имели по 11 личных золотых наград на ЧМ. В Ленцерхайде Бё уже победил в спринте.
Отметим, что в январе 2025 года норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил о решении завершить спортивную карьеру. Затем вместе с ним об уходе из спорта рассказал его старший брат Тарьей.
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