Йоханнес Бё побил рекорд Бьорндалена и Фуркада по золотым медалям ЧМ в личных гонках

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл 12-е золото чемпионатов мира в личных гонках. В воскресенье, 16 февраля, он победил в гонке преследования на ЧМ-2025, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).

Он превзошёл достижение соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена и француза Мартена Фуркада, которые имели по 11 личных золотых наград на ЧМ. В Ленцерхайде Бё уже победил в спринте.

Отметим, что в январе 2025 года норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил о решении завершить спортивную карьеру. Затем вместе с ним об уходе из спорта рассказал его старший брат Тарьей.