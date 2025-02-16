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Йоханнес Бё стал 22-кратным чемпионом мира по биатлону, обновив свой же рекорд

Йоханнес Бё стал 22-кратным чемпионом мира по биатлону, обновив свой же рекорд
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал 22-е золото в гонке на чемпионате мира. Он обновил свой же рекорд по количеству золотых наград. В воскресенье, 16 февраля, он победил в гонке преследования на ЧМ-2025, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
16 февраля 2025, воскресенье. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
32:26.9
2
Кэмпбелл Райт
США
+8.6
3
Эрик Перро
Франция
+20.8

Днём ранее Йоханнес Бё выиграл золото в спринте. Он побил рекорд легендарного соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена (20) по победам на чемпионатах мира.

Кроме того, чемпионство Бё в пасьюте стало для него 12-м в личной гонке на мировых первенствах. Он побил рекорд Бьорндалена и француза Мартена Фуркада (у обоих по 11).

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