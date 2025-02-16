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Виктория Сливко — о чемпионате мира: обидно, что именно сейчас нас не допускают

Виктория Сливко — о чемпионате мира: обидно, что именно сейчас нас не допускают
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Российская биатлонистка Виктория Сливко выразила сожаление по поводу недопуска спортсменов из России на чемпионат мира по биатлону. В эти дни проходит ЧМ-2025 в швейцарском Ленцерхайде. В белорусских Раубичах на этой неделе завершился Кубок сильнейших спортсменов — 2025.

«За чемпионатом мира особо не слежу, результаты знаю, но пристально не смотрю. Но, конечно, хочется выступать там и на этапах Кубка мира, потому что состояние у меня хорошее, последние годы я выступаю стабильно и ход подтянула. Обидно, что именно сейчас выпал такой период, когда нас не допускают», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».

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