Виктория Сливко — о чемпионате мира: обидно, что именно сейчас нас не допускают

Российская биатлонистка Виктория Сливко выразила сожаление по поводу недопуска спортсменов из России на чемпионат мира по биатлону. В эти дни проходит ЧМ-2025 в швейцарском Ленцерхайде. В белорусских Раубичах на этой неделе завершился Кубок сильнейших спортсменов — 2025.

«За чемпионатом мира особо не слежу, результаты знаю, но пристально не смотрю. Но, конечно, хочется выступать там и на этапах Кубка мира, потому что состояние у меня хорошее, последние годы я выступаю стабильно и ход подтянула. Обидно, что именно сейчас выпал такой период, когда нас не допускают», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».