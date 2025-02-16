Халили: смотрю каждую гонку на ЧМ-2025. Вижу, как лидируют те, с кем я соревновалась

Российская биатлонистка Анастасия Халили призналась, что следит за каждой гонкой чемпионата мира — 2025, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).

— Смотрю каждую гонку на чемпионате мира. Немножко досадно, потому что сейчас подошло время для спортсменов моего поколения. И я вижу, как лидируют девушки, с которыми я соревновалась на Кубках IBU и на первенстве мира. Конечно, проводя такую параллель, ты понимаешь, что мог бы сейчас на Кубке мира и чемпионате мира показывать результаты, схожие с их результатами.

— Некоторые лыжники сейчас тренировались в Италии, держа в голове Олимпийские игры ‑ 2026. Вам бы хотелось провести такой сбор?

— Я бы хотела провести сборы в Италии, но мы не можем проводить тренировки без стрелковой подготовки. К сожалению, вывезти оружие за границу очень проблематично для нас, — приводит слова Халили «Матч ТВ».