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Халили: смотрю каждую гонку на ЧМ-2025. Вижу, как лидируют те, с кем я соревновалась

Халили: смотрю каждую гонку на ЧМ-2025. Вижу, как лидируют те, с кем я соревновалась
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Российская биатлонистка Анастасия Халили призналась, что следит за каждой гонкой чемпионата мира — 2025, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).

— Смотрю каждую гонку на чемпионате мира. Немножко досадно, потому что сейчас подошло время для спортсменов моего поколения. И я вижу, как лидируют девушки, с которыми я соревновалась на Кубках IBU и на первенстве мира. Конечно, проводя такую параллель, ты понимаешь, что мог бы сейчас на Кубке мира и чемпионате мира показывать результаты, схожие с их результатами.

— Некоторые лыжники сейчас тренировались в Италии, держа в голове Олимпийские игры ‑ 2026. Вам бы хотелось провести такой сбор?
— Я бы хотела провести сборы в Италии, но мы не можем проводить тренировки без стрелковой подготовки. К сожалению, вывезти оружие за границу очень проблематично для нас, — приводит слова Халили «Матч ТВ».

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