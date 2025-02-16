Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: итоги четвёртого дня ЧМ-2025

«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок на чемпионате мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 16 февраля, прошли пасьюты. Время подвести промежуточные итоги.
От сборной России свой прогноз на мужскую гонку оставил трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. Биатлонист предложил следующую тройку призёров:
1. Йоханнес Бё (Норвегия).
2. Кентен Фийон Майе (Франция).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
Женскую гонку спрогнозировала серебряный призёр Олимпиады-2022 Ирина Казакевич:
1. Франциска Пройс (Германия).
2. Жулия Симон (Франция).
3. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
«Чемпионат» представила Татьяна Постникова. Её прогнозы:
1. Йоханнес Бё (Норвегия).
2. Кентен Фийон Майе (Франция).
3. Томмазо Джакомель (Италия).
1. Лу Жанмонно (Франция).
2. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
3. Франциска Пройс (Германия).
Гонки завершились следующим образом:
1. Йоханнес Бё (Норвегия).
2. Кэмпбелл Райт (США).
3. Эрик Перро (Франция).
1. Франциска Пройс (Германия).
2. Эльвира Эберг (Швеция).
3. Жюстин Бреза-Буше (франция).
Регламент такой: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:
— 5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;
— 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;
— 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.
Таким образом, сборная России добавила в копилку 30 очков, «Чемпионат» — 20 очков. Общий счёт после четырёх дней — 65:30 в пользу биатлонистов.