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Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: итоги четвёртого дня ЧМ-2025

Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: итоги четвёртого дня ЧМ-2025
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«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок на чемпионате мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 16 февраля, прошли пасьюты. Время подвести промежуточные итоги.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 10 км Гонка преследования
16 февраля 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Франциска Пройс
Германия
26:58.9
2
Эльвира Эберг
Швеция
+39.1
3
Жюстин Бреза-Буше
Франция
+40.9
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
16 февраля 2025, воскресенье. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
32:26.9
2
Кэмпбелл Райт
США
+8.6
3
Эрик Перро
Франция
+20.8

От сборной России свой прогноз на мужскую гонку оставил трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. Биатлонист предложил следующую тройку призёров:

1. Йоханнес Бё (Норвегия).
2. Кентен Фийон Майе (Франция).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

Женскую гонку спрогнозировала серебряный призёр Олимпиады-2022 Ирина Казакевич:

1. Франциска Пройс (Германия).
2. Жулия Симон (Франция).
3. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

«Чемпионат» представила Татьяна Постникова. Её прогнозы:

1. Йоханнес Бё (Норвегия).
2. Кентен Фийон Майе (Франция).
3. Томмазо Джакомель (Италия).

1. Лу Жанмонно (Франция).
2. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
3. Франциска Пройс (Германия).

Гонки завершились следующим образом:

1. Йоханнес Бё (Норвегия).
2. Кэмпбелл Райт (США).
3. Эрик Перро (Франция).

1. Франциска Пройс (Германия).
2. Эльвира Эберг (Швеция).
3. Жюстин Бреза-Буше (франция).

Регламент такой: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:

— 5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;
— 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;
— 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

Таким образом, сборная России добавила в копилку 30 очков, «Чемпионат» — 20 очков. Общий счёт после четырёх дней — 65:30 в пользу биатлонистов.

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