Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по биатлону на 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) состоялся четвёртый соревновательный день чемпионата мира по биатлону — 2025. Прошли гонки преследования у женщин и мужчин. Победы одержали немка Франциска Пройс и норвежец Йоханнес Бё. Пройс впервые в карьере выиграла личное золото ЧМ, Бё завоевал 22-е золото ЧМ в карьере, 12-е — личное.

Лидерство в медальном зачёте продолжает оставаться за сборной Франции, на счету которой уже пять медалей: два золота и три бронзы. На четвёртом месте сенсационно идёт сборная США благодаря усилиям 22-летнего Кэмпбелла Райта, который завоевал два серебра.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира — 2025 на 16 февраля:

Чемпионат мира — 2025 в швейцарском Ленцерхайде проходит с 12 до 23 февраля.