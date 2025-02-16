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Эрик Перро — о бронзе пасьюта: новый шаг в моей карьере. Для меня маленький кусочек золота

Эрик Перро — о бронзе пасьюта: новый шаг в моей карьере. Для меня маленький кусочек золота
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Французский биатлонист Эрик Перро оценил своё выступление в гонке преследования на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Спортсмен занял третье место, отыграв 12 мест относительно своей стартовой позиции. Эта медаль стала для него первой в карьере в личных гонках на ЧМ.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
16 февраля 2025, воскресенье. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
32:26.9
2
Кэмпбелл Райт
США
+8.6
3
Эрик Перро
Франция
+20.8

«Это новый и большой шаг вперёд в моей карьере, великолепно. Перед чемпионатом мира я говорил, что приехал сюда либо за золотом, либо ни за чем, но сегодня это по-настоящему золотое чувство. Начиная гонку с 15-го места, я не надеялся победить Йоханнеса, для этого потребовалось бы множество обстоятельств. Я чувствую, что сделал всё, что мог, поэтому для меня это маленький кусочек золота, которому очень доволен. Сегодня у меня были сумасшедшие лыжи, было очень здорово катить быстро», — приводит слова Перро Ski-Nordique.

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