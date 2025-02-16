«Так горжусь». Ханна Эберг расплакалась от счастья за серебро сестры Эльвиры на ЧМ-2025

Двукратная олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Ханна Эберг расплакалась по ходу интервью от счастья за свою младшую сестру Эльвиру Эберг, которая завоевала свою первую личную медаль чемпионатов мира. В гонке преследования на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария) Эльвира финишировала на втором месте.
Фото: Кадр из трансляции
«Я так горжусь ею. Знаю, как ей пришлось бороться, особенно после того, как в последние годы складывались чемпионаты мира. Я знаю, сколько у неё было трудностей, и сейчас у неё не оптимальная готовность. Сегодня она выступила очень хорошо, использовала ситуацию и стартовую позицию в своих интересах и провела отличную гонку. У нас фантастические лыжи, она использовала возможность и показала результат. Это так сильно, и я очень впечатлена», — приводит слова Эберг Aftonbladet.
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