«Пока остановимся». Кэмпбелл Райт — о громких словах о себе после двух медалей ЧМ-2025
Поделиться
Американский биатлонист Кэмпбелл Райт отреагировал на то, что его начали называть новой звездой биатлона после двух серебряных медалей на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
16 февраля 2025, воскресенье. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
32:26.9
2
Кэмпбелл Райт
США
+8.6
3
Эрик Перро
Франция
+20.8
«Вау-вау! Я пока не хочу заходить так далеко. Конечно, для меня это настоящий шок – оказаться на пьедестале два дня подряд. У меня было два хороших дня и немного удачи, так что на этом пока и остановимся», – приводит слова Райта Expressen.
22-летний Райт завоевал серебро в спринте и гонке преследования на чемпионате мира — 2025. В общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 он занимает 18-е место и является обладателем синей майки (лидер среди биатлонистов до 23 лет).
Материалы по теме
Комментарии
- 16 февраля 2025
-
23:33
-
23:19
-
23:17
-
22:46
-
22:26
-
22:06
-
21:46
-
20:00
-
20:00
-
19:27
-
19:17
-
17:57
-
17:50
-
17:38
-
17:16
-
15:40
-
15:25
-
15:12
-
14:37
-
14:00
-
13:36
-
13:30
-
12:44
-
12:36
-
12:00
-
11:54
-
11:33
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
00:54
-
00:43
-
00:30
-
00:15