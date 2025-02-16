«Пока остановимся». Кэмпбелл Райт — о громких словах о себе после двух медалей ЧМ-2025

Американский биатлонист Кэмпбелл Райт отреагировал на то, что его начали называть новой звездой биатлона после двух серебряных медалей на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«Вау-вау! Я пока не хочу заходить так далеко. Конечно, для меня это настоящий шок – оказаться на пьедестале два дня подряд. У меня было два хороших дня и немного удачи, так что на этом пока и остановимся», – приводит слова Райта Expressen.

22-летний Райт завоевал серебро в спринте и гонке преследования на чемпионате мира — 2025. В общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 он занимает 18-е место и является обладателем синей майки (лидер среди биатлонистов до 23 лет).