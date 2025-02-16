«Нравится жить именно так». Райт — о забавной реакции на серебро пасьюта на ЧМ-2025

Двукратный серебряный призёр чемпионата мира американский биатлонист Кэмпбелл Райт прокомментировал свою забавную реакцию в гонке преследования. На заключительной стрельбе Райт закрыл пять мишеней из пяти, чему удивился сам.

Фото: Кадр из трансляции

«Я довольно эмоциональный человек, это, наверное, видно по моему лицу. Я был очень счастлив после последней стрельбы стоя. Это определённо не по-европейски, они немного более сдержанны. Когда я счастлив, то счастлив. Когда я подавлен, я подавлен. Мне нравится жить именно так», — приводит слова Райта Expressen.

22-летний Кэмпбелл Райт завоевал серебро в спринте и гонке преследования на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).