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«Нравится жить именно так». Райт — о забавной реакции на серебро пасьюта на ЧМ-2025

«Нравится жить именно так». Райт — о забавной реакции на серебро пасьюта на ЧМ-2025
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Двукратный серебряный призёр чемпионата мира американский биатлонист Кэмпбелл Райт прокомментировал свою забавную реакцию в гонке преследования. На заключительной стрельбе Райт закрыл пять мишеней из пяти, чему удивился сам.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
16 февраля 2025, воскресенье. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
32:26.9
2
Кэмпбелл Райт
США
+8.6
3
Эрик Перро
Франция
+20.8

Фото: Кадр из трансляции

«Я довольно эмоциональный человек, это, наверное, видно по моему лицу. Я был очень счастлив после последней стрельбы стоя. Это определённо не по-европейски, они немного более сдержанны. Когда я счастлив, то счастлив. Когда я подавлен, я подавлен. Мне нравится жить именно так», — приводит слова Райта Expressen.

22-летний Кэмпбелл Райт завоевал серебро в спринте и гонке преследования на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

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