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Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Смольский — лидер, Халили стал вторым

Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Смольский — лидер, Халили стал вторым
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Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает возглавлять общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025. В его активе 1337 очков. Сегодня, 16 февраля, он одержал победу в гонке преследования.

Вторую строчку занимает россиянин Карим Халили, имея в активе 1130 очков, а тройку сильнейших замыкает Эдуард Латыпов (1127).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

1. Антон Смольский (Беларусь) — 1392 очка.
2. Карим Халили (Россия) — 1220.
3. Эдуард Латыпов (Россия) — 1161.
4. Евгений Сидоров (Россия) — 1024.
5. Антон Бабиков (Россия)— 1012.
6. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 1003.
7. Александр Корнев (Россия) — 950.
8. Рустам Каюмов (Россия) — 945.
9. Максим Воробей (Беларусь) — 935.
10. Пётр Пащенко (Россия) — 911.

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