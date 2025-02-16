Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Смольский — лидер, Халили стал вторым

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Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает возглавлять общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025. В его активе 1337 очков. Сегодня, 16 февраля, он одержал победу в гонке преследования.

Вторую строчку занимает россиянин Карим Халили, имея в активе 1130 очков, а тройку сильнейших замыкает Эдуард Латыпов (1127).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

1. Антон Смольский (Беларусь) — 1392 очка.

2. Карим Халили (Россия) — 1220.

3. Эдуард Латыпов (Россия) — 1161.

4. Евгений Сидоров (Россия) — 1024.

5. Антон Бабиков (Россия)— 1012.

6. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 1003.

7. Александр Корнев (Россия) — 950.

8. Рустам Каюмов (Россия) — 945.

9. Максим Воробей (Беларусь) — 935.

10. Пётр Пащенко (Россия) — 911.