Эльвира Эберг — о первой медали на ЧМ: уже несколько лет являюсь одной из лучших в мире
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала завоевание серебряной медали в гонке преследования на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Она выиграла первую в карьере награду ЧМ в личной гонке.
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 10 км Гонка преследования
16 февраля 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Франциска Пройс
Германия
26:58.9
2
Эльвира Эберг
Швеция
+39.1
3
Жюстин Бреза-Буше
Франция
+40.9
«Я совершенно спокойна и знаю, на чём хочу сосредоточиться. Думаю, что хорошо справляюсь со своей работой. Немного обидно, что не получилось отстрелять чисто, но в конечном итоге это не так уж и важно.
Я уже несколько лет являюсь одной из лучших биатлонисток мира, но до этих пор не удалось добиться успеха на чемпионате мира. Причины этому были разные. Конечно, это много для меня значит», — приводит слова Эберг Aftonbladet.
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