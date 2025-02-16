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Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Сливко — в лидерах, Шевченко идёт второй

Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Сливко — в лидерах, Шевченко идёт второй
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Российская биатлонистка Виктория Сливко продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025, имея в активе 1152 очка.

Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с результатом 1106 очков, а тройку сильнейших замыкает Динара Смольская из Беларуси (1094).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

1. Виктория Сливко (Россия) — 1350 очков.
2. Наталия Шевченко (Россия) — 1106.
3. Динара Смольская (Беларусь) — 1094.
4. Тамара Дербушева (Россия) — 1075.
5. Анастасия Шевченко (Россия) — 1062.
6. Анастасия Халили (Россия) — 1053.
7. Ирина Казакевич (Россия) — 1049.
8. Кристина Резцова (Россия) — 994.
9. Анна Сола (Беларусь) — 932.
10. Елизавета Каплина (Россия) — 906.

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